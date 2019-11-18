Бензема может возобновить международную карьеру в сборной Алжира, – СМИ

Экс-форвард сборной Франции Карим Бензема может начать выступления за другую национальную команду.

Конфликт нападающего Реала Карима Бензема с руководством сборной Франции вызвал слухи о возможности форварда начать выступления за сборную Алжира, сообщает Marca.

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На прошлой неделе президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий Реала Карим Бензема не входит в планы национальной команды и его карьера в сборной завершена. В ответ форвард не замедлил с ответом, сказав, что только он будет решать завершать ему свою международную карьеру или нет. Особое внимание привлекла реплика Карима: "Если считаете, что я уже все, то позвольте сыграть за одну из стран, за которые я могу сыграть, тогда и посмотрим".

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СМИ сразу же решили, что Бензема намекнул на Алжир, где родились его родители и обратились за комментарием к наставнику этой сборной Джамелю Бельмади. Однако тот заявил изданию DZ Foot следующее: "У меня есть такие футболисты, как Багдад Бунеджа, Ислам Слимани, Анди Делор и Эль Араби Судане. Я более чем доволен нападающими, которые в моем распоряжении».

Бензема в теории имеет право выступать за сборную Алжира, но подобная инициатива станет возможна только после того, как французское правительство лишит Карима французского гражданства. К слову, сборная Алжира – действующий победитель Кубка африканских наций.

Напомним, Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года – тогда Матье Вальбуэна заявил, что Бензема шантажировал его интимным видео.

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