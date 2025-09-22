Бензема может стать одноклубником Судакова и Трубина – амбициозный план Моуринью в Бенфике
Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема может воссоединиться с Жозе Моуринью в Бенфике.
Новоиспеченный наставник Бенфики Жозе Моуринью планирует подписать в португальскую команду Карима Бензема, сообщает журналист Экрем Конур.
Контракт обладателя "Золотого мяча" с Эль-Иттихадом истекает летом 2026 года. Саудовская команда может согласиться на предложение от 5 до 7 миллионов евро зимой, чтобы не терять игрока бесплатно.
Конкуренцию команде Судакова и Трубина в борьбе за 37-летнего француза составят также клубы Франции и МЛС. Особенно в возвращении Бензема заинтересован Лион, воспитанником которого и является Карим.
Моуринью также хорошо знаком с Бензема, ведь француз играл под руководством легендарного португальца в Реале.
