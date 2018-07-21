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Бензема может оказаться в Милане

09:22 12 Читати українською
Бензема может оказаться в Милане
Карим Бензема / Getty Images

Итальянский Милан собирается усилить атакующую линию перед стартом в еврокубках и желает приобрести мощного форварда. Один из вариантов – нападающий Реала Карим Бензема.

"Россонери" планируют подписать топ-форварда после возвращения в Лигу Европы, утверждает Джанлука Ди Марцио на своем персональном сайте.

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По данным инсайдера, первый вариант – француз Бензема. В понедельник якобы состоялась встреча с участием представителей нападающего, посредника Людовика Фаттиццо, спортивного директора Милана Массимо Мирабелли и главного тренера Дженнаро Гаттузо. В ходе переговоров 30-летний форвард дал предварительное согласие на переход.

Милан готов платить Бензема 9 млн евро в год плюс бонусы, а также планирует предложить форварду 4-летний контракт. Похожие финансовые условия у французского нападающего на Бернабеу, но президент "сливочных" Флорентино Перес несколько раз пытался продать игрока.

Сейчас Бензема взял паузу, поскольку хочет перед окончательным решением выяснить, рассчитывают ли на него в Мадриде. Трансфер также может не состояться, если свои должности потеряют Мирабелли и Гаттузо. В частности, ранее была информация, что Милан уволит Гаттузо ради Конте.

В сезоне 2017/18 Карим Бензема провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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