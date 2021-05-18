Карим Бензема в восторге от возможности сыграть за сборную Франции на Евро-2020.

Нападающий Реала эмоционально прокомментировал решение Дидье Дешама включить его в заявку на континентальный форум.

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"Я так горжусь возвращением в сборную Франции и предоставленной мне доверием. Спасибо моей семье, моим друзьям, моему клубу, всем... и всем тем, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день", – написал Бензема в Twitter.

Напомним, звезда Реала не вызывался в национальную команду с 2015 года на фоне скандала с шантажом секс-видео партнера по сборной Матье Вальбуэна. Без Карима Франция заняла второе место на домашнем Евро и выиграла чемпионат мира.

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