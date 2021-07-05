"Я хотел бы видеть нашу сборную на вершине. Спасибо болельщикам за то, что всегда в нас верили. Поражения и трудности подталкивают нас к тому, чтобы пытаться превзойти самих себя. Мы вернемся еще сильнее.

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Также благодарю партнеров по сборной, тренеров и всю Францию за то, что так тепло отреагировали на моё возвращение", – написал Бензема на своей странице в Instagram.

Напомним, Дидье Дешам решился вернуть форварда Реала в национальную команду перед стартом чемпионата Европы. На турнире Бензема выходил в стартовом составе во всех матчах, записав в свой актив четыре гола. В то же время сборная Франции в 1/8 финала уступила Швейцарии в серии пенальти и вылетела с Евро-2020.

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