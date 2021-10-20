Нападающий Реала Карим Бензема высказался о победе над Шахтером (5:0) в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

"Мы выиграли очень важный матч, набрали три очка. Эта победа очень важна для Реала. Играть против Шахтера было нелегко. Это хорошая команда.

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Нам удалось контролировать игру. Мы знали, что Шахтер – это сильный соперник, который хорошо играет на контратаках. Поэтому мы пытались перехватить инициативу и, как видите, победили", – сказал Бензема в эфире телеканала MEGOGO.

Напомним, Реал разгромил Шахтер со счетом 5:0 и догнал Шериф на вершине турнирной таблицы. Карим Бензема в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

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