Бензема и Винисиус вывели Реал на первое место – видеообзор матча против Валенсии – 2:1
08:27 - Читати українською
Валенсия уступила Реалу в рамках 5-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Жуниор Винисиус 86’
Карим Бензема 88’
86’ Жуниор Винисиус
88’ Карим Бензема
До вчерашнего вечера Мадрид за последние 8 лет лишь однажды одержал победу на Месталье. Чуть ли не до последних минут казалось, что эта серия продолжится.
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Однако в конце матча дело в свои руки взяли Винисиус и Бензема. Сначала француз помог бразильцу сравнять счет, а через каких-то две минуты уже Карим замкнул обратную подачу от молодого партнера, вырвав победу для Реала.
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