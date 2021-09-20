До вчерашнего вечера Мадрид за последние 8 лет лишь однажды одержал победу на Месталье. Чуть ли не до последних минут казалось, что эта серия продолжится.

Реал выцарапал волевую победу над Валенсией – Бензема и Винисиус сделали Мадрид единоличным лидером

Однако в конце матча дело в свои руки взяли Винисиус и Бензема. Сначала француз помог бразильцу сравнять счет, а через каких-то две минуты уже Карим замкнул обратную подачу от молодого партнера, вырвав победу для Реала.