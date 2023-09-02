Состоялись очередные матчи в саудовской Про-лиге. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 5 тур

Аль-Фейха – Аль-Райед – 0:0

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 3:4

Голы: Ромаринью, 16, Бензема, 38, Хамдалла, 45+8 – Митрович, 20, 60, 65 (пен), Аль-Доссари, 71

Бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич второй раз подряд смог взять очки за два тура. Аль-Фейха и Аль-Раед расписали нулевую ничью. Впрочем, у хозяев поля был прекрасный шанс, чтобы отличиться. На 18 минуте матча Аль-Фейха заработали право исполнить пенальти. К отметке подошел Мода Сакала и упустил возможность записать в свой актив результативное действие.

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Самое интересное противостояние игрового дня происходило в Джидде, где местный Аль-Иттихад принимал Аль-Хиляль. Хозяева в первом тайме обеспечили себе комфортный счет с преимуществом в два мяча. Рамаринью, Бензема и Хамдалла отличились за Аль-Иттихад, а Митрович организовал гол Аль-Хиляля.

После перерыва гости собрались с силами и склонили чашу весов на свою сторону. Сербский нападающий за пять минут сделал счет ничейным, а через короткий промежуток времени Аль-Досари вывел свою команду вперед. Несмотря на желание, Аль-Иттихад не смог отыграться.

Следует заметить, что Александр Митрович со скандалом покидал Фулхэм ради того, чтобы перебраться в Саудовскую Аравию. Сейчас в активе форварда четыре гола и одна результативная передача в 4 встречах.

Команда Игоря Йовичевича занимает 13 место, имея четыре балла. Благодаря победе, Аль-Хиляль поднялся на первую строчку с 13 очками. Команда Карима Бензема находится на второй строчке, отставая от лидера на один пункт.

A great team goal finished off by Salem Al Dawsari to win the match for @Alhilal_EN ? #yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/T408nd0kDf — Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 1, 2023