Французские форварды Антуан Гризманн и Карим Бензема тренировались отдельно от своих партнеров по национальной команде, сообщает журналист Жульен Мейнар в Twitter.

Дубль Жиру и эффектная красота от Гризманна в видеообзоре матча Франция – Болгария – 3:0

Оба игрока получили незначительные повреждения в товарищеской встрече против Болгарии (3:0). Уже 15 июня подопечные Дидье Дешама встретятся со сборной Германии в рамках своей первой игры на Евро-2020.

Ожидается, что Гризманн и Бензема должны полностью восстановиться к матчу с Бундестим.

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