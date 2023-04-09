Шейхи из Ближнего Востока стремятся подписать ряд топ-футболистов и не брезгуют деньгами. Очередной "жертвой" посягательств стал Карим Бензема.

Саудиты сделали французскому форварду многомиллионное предложение, содержащее в себе еще и открытие футбольной академии, названной в честь Бензема. Об этом сообщает Marca.

"Он является примером для всех нас": полузащитник Реала – о Бенземе

Карим отказался, хотя у него остались хорошие впечатления от общения с саудитами. Главная цель форварда – провести в Мадриде 15-й сезон. Контракт 35-летнего француза завершается летом, но у "бланкос" существует неписаное правило еще на год пролонгировать соглашения обладателей "Золотых мячей".

Впереди у Бензема продолжение похода за 24 титулом в сливочной футболке. Реал в среду, 12 апреля, будет играть против Челси в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Напомним, зимой в Саудовскую Аравию переехал Криштиану Роналду. Нападающий зарабатывает около 200 миллионов евро в год и может позже стать послом страны.

Реал проиграл Вильярреалу – Чуквуэзе роскошно поиздевался над Мадридом в голевом шоу