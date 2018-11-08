Бензема хочет, чтобы Солари остался тренером Реала

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема после победы над Викторией Пльзень (5:0) выразил поддержку временному наставнику "сливочных" Сантьяго Солари.

"Конечно, почему бы ему не остаться, у нас с ним все в порядке. Не хочу, чтобы тренер приходил на один-два месяца, поэтому, на мой взгляд, Солари должен остаться минимум до конца сезона.

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Он – замечательный тренер. Сейчас мы чувствуем себя увереннее и готовы конкурировать с соперниками. Я рад победе и забитым мячам", – рассказал Бензема в комментарии Marca.

Отметим, что 30-летний француз оформил дубль в матче с Викторией, а также стал 7-м игроком в истории Реала, которому покорилось невероятное достижение.

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