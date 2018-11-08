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Бензема хочет, чтобы Солари остался тренером Реала

11:51 21 Читати українською
Бензема хочет, чтобы Солари остался тренером Реала
Карим Бензема / Marca

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема после победы над Викторией Пльзень (5:0) выразил поддержку временному наставнику "сливочных" Сантьяго Солари.

"Конечно, почему бы ему не остаться, у нас с ним все в порядке. Не хочу, чтобы тренер приходил на один-два месяца, поэтому, на мой взгляд, Солари должен остаться минимум до конца сезона.

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Он – замечательный тренер. Сейчас мы чувствуем себя увереннее и готовы конкурировать с соперниками. Я рад победе и забитым мячам", – рассказал Бензема в комментарии Marca.

Отметим, что 30-летний француз оформил дубль в матче с Викторией, а также стал 7-м игроком в истории Реала, которому покорилось невероятное достижение.

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Лига чемпионов4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Виктория Пльзень - Реал Мадрид: Среда 07 ноября 2018

Виктория Пльзень
Матч окончен
0 : 5
Реал Мадрид
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Теги
Лига чемпионов Виктория Пльзень - Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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