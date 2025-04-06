Аль-Иттихад и Аль-Ахли сыграли вничью 2:2 в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 26-й тур

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 2:2

Голы: Ибаньес, 51, Тоуни, 82 – Диаби, 74, Бензема, 90+4

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Аль-Иттихад на выезде играл против Аль-Ахли, который борется за попадание в топ-3. Гости пропустили первыми от Ибаньеса. Мусса Диаби сумел восстановить равновесие, но перед финальным свистком Айвен Тоуни, который играл с Ярмолюком в Брентфорде, вывел Аль-Ахли снова вперед. Аль-Иттихаду удалось вырвать ничью благодаря голу Бензама в компенсированное время.

К слову, Тоуни имеет 17 голов в чемпионате Саудовской Аравии, он на четыре мяча отстает от Роналду (21 гол). Аль-Иттихад продолжает лидировать в таблице с 62 баллами. Аль-Хиляль отстает на пять очков.

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