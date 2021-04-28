Карим Бензема отличился голом в ворота Челси в рамках 1/2 финала ЛЧ. Для французского нападающего этот мяч 71-м в истории самого престижного клубного турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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По этому показателю Карим сравнялся с легендой Реала Раулем, который расположился на 4-й строчке лучших бомбрадирив турнира. Топ-3 этого рейтинга формируют Роберт Левандовски (73 гола), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема провел 29 матчей, в которых отметился 21-м голом.

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