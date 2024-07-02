Во вторник, 2 июля, Аль-Иттихад на своём официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с Марсело Гальярдо. Аргентинский специалист проработал в стане "желто-чёрных" лишь один год: под его руководством команда финишировала на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

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"Марсело Гальярдо допустил серьёзные ошибку, в частности он просил отстранить Карима Бензема от работы с командой, что для нас неприемлемо. Бензема является важной частью саудовского проекта и самого клуба. У нас есть два-три варианта замены тренера, и на данный момент главная задача клуба – завершить трансферную работу до начала предсезонной подготовки", – заявил президент Аль-Иттихада Луай Назер.

Контракт Гальярдо с Аль-Иттихадом был рассчитан до лета 2025 года. Теперь тренер может надеяться на выплату компенсации в размере 28 млн евро.

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