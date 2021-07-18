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Бензема – журналисту Ди Марцио: Смени работу, лжец

18:28 58 Читати українською
Бензема – журналисту Ди Марцио: Смени работу, лжец
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Реала Карим Бензема раскритиковал известного футбольного журналиста.

Форвард Реала Карим Бензема раскритиковал известного итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Бензема грубо ответил президенту Наполи, который назвал его дедушкой

"Ди Марцио, тебе необходимо сменить работу. Лжец", – написал француз в своем Instagram.

Напомним, вчера Джанлука Ди Марцио на своем сайте написал, что Бензема может оказаться в Милане.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Джанлука Ди Марцио Карим Бензема Карим Бензема Испания
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