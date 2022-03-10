Бензема – лучший игрок недели Лиги чемпионов
Лидер мадридского Реала Карим Бензем получил символическую награду по итогам двух игровых дней ЛЧ.
Подопечные Карло Анчелотти по сумме двух поединков одолели ПСЖ (3:2) и прошли в четвертьфинал самого престижного турнира Европы. Создателем успеха был именно французский форвард, оформивший хет-трик в ответном матче.
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Бензема оказался в списке претендентов на звание игрок недели рядом с Робертом Левандовски (Бавария), Фернандиньо (Манчестер Сити) и Миланом Шкриняром (Интер) и одержал победу в номинации, сообщает официальный сайт УЕФА.
К слову, в семи матчах Лиги чемпионов этого года Карим отметился восемью голами и одной результативной передачей.
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