Подопечные Карло Анчелотти по сумме двух поединков одолели ПСЖ (3:2) и прошли в четвертьфинал самого престижного турнира Европы. Создателем успеха был именно французский форвард, оформивший хет-трик в ответном матче.

Ливень рекордов Бензема – благодаря хет-трику против ПСЖ француз превзошел двух икон Реала и самого себя

Бензема оказался в списке претендентов на звание игрок недели рядом с Робертом Левандовски (Бавария), Фернандиньо (Манчестер Сити) и Миланом Шкриняром (Интер) и одержал победу в номинации, сообщает официальный сайт УЕФА .

К слову, в семи матчах Лиги чемпионов этого года Карим отметился восемью голами и одной результативной передачей.