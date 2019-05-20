toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бензема – лучший француз, выступающий за границей – нападающий обошел Гризманна и Погба

20 мая 00:35 83 Читати українською
Бензема – лучший француз, выступающий за границей – нападающий обошел Гризманна и Погба
Карим Бензема / EFE

Во Франции определили лучшего игрока, выступающего за рубежом.

Лучшим французским футболистом, который не играет в отечественном чемпионате, признан нападающий Реала Карим Бензема, сообщает beIN Sports.

"Зидан – член моей семьи", – Бензема рассказал об отношениях с наставником Реала

Заметим, что форвард, который не вызывается в сборную Франции с 2015 года, обошел Антуана Гризманна, Поля Погба, Н'Голо Канте и Уго Льориса.

Зидан: Для меня Бензема – лучший центрфорвард в мире

К слову, в текущем сезоне в активе Бензема 53 матча за Реал во всех турнирах, где нападающий забил 30 голов и отдал 11 результативных передач.

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
385
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Франция Франция Карим Бензема Карим Бензема
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
14
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук