Бензема – лучший француз, выступающий за границей – нападающий обошел Гризманна и Погба

Во Франции определили лучшего игрока, выступающего за рубежом.

Лучшим французским футболистом, который не играет в отечественном чемпионате, признан нападающий Реала Карим Бензема, сообщает beIN Sports.

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Заметим, что форвард, который не вызывается в сборную Франции с 2015 года, обошел Антуана Гризманна, Поля Погба, Н'Голо Канте и Уго Льориса.

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К слову, в текущем сезоне в активе Бензема 53 матча за Реал во всех турнирах, где нападающий забил 30 голов и отдал 11 результативных передач.