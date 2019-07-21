Бентеке может оказаться в Фенербахче

Форвард лондонского Кристал Пэлас Кристиан Бентеке вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Стамбульский Фенербахче нацелился на бельгийского гренадера, сообщает Ajansspor.

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"Желтые канарейки" не против реанимировать карьеру Бентеке. После неплохого дебютного сезона на Селхерст Парк (17 голов) результативность нападающего резко упала. Для начала турецкий гранд хочет взять 28-летнего форварда в аренду.

В сезоне 2018/19 Кристиан Бентеке провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч.

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