toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ДИНАМО КИЕВ ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР

Бентеке может оказаться в Фенербахче

14:28 31 Читати українською
Бентеке может оказаться в Фенербахче
Кристиан Бентеке / Reuters

Форвард лондонского Кристал Пэлас Кристиан Бентеке вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Стамбульский Фенербахче нацелился на бельгийского гренадера, сообщает Ajansspor.

Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Пепе

"Желтые канарейки" не против реанимировать карьеру Бентеке. После неплохого дебютного сезона на Селхерст Парк (17 голов) результативность нападающего резко упала. Для начала турецкий гранд хочет взять 28-летнего форварда в аренду.

В сезоне 2018/19 Кристиан Бентеке провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч.

Звездные партнеры Лунина и Зинченко и форварды Ливерпуля. Топ-5 знаменитых воспитанников Генка

blog_ava
Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов
08:26
646
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Фенербахче Фенербахче Кристал Пэлас Кристал Пэлас Турция Кристиан Бентеке Кристиан Бентеке
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
11
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук