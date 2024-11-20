Тоттенхэм подал апелляцию на дисквалификацию Родриго Бентанкура, наложенную FA за оскорбление своего товарища по команде Хын Мин Сона.

Летом уругваец был участником шоу на национальном телевидении, где сделал неоднозначное заявление о корейцах. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала уругвайца на 7 матчей и оштрафовала его на 120 тысяч евро.

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"Шпоры" решили обжаловать это решение FA. Мы признаем, что наказание должно быть наложено, но это наказание – перебор", – говорится в заявлении клуба. Вскоре после инцидента Сон заявил, что он с Бентанкуром по-прежнему в хороших отношениях.

В ближайшую субботу "шпорам" предстоит сыграть с Манчестер Сити.

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