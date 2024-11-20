"Бентанкур-Сонгейт" ещё не окончен – Тоттенхэм подал апелляцию
Тоттенхэм подал апелляцию на дисквалификацию Родриго Бентанкура, наложенную FA за оскорбление своего товарища по команде Хын Мин Сона.
Летом уругваец был участником шоу на национальном телевидении, где сделал неоднозначное заявление о корейцах. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала уругвайца на 7 матчей и оштрафовала его на 120 тысяч евро.
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"Шпоры" решили обжаловать это решение FA. Мы признаем, что наказание должно быть наложено, но это наказание – перебор", – говорится в заявлении клуба. Вскоре после инцидента Сон заявил, что он с Бентанкуром по-прежнему в хороших отношениях.
В ближайшую субботу "шпорам" предстоит сыграть с Манчестер Сити.
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