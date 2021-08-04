Нигерийский вингер Динамо Бенито снова может сменить клубную прописку.

Хорватская Горица настроена подписать легионера киевского клуба на правах аренды, сообщает index.hr.

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По информации источника, хорватский клуб видит в Бенито замену форварду Кристиану Ловричу. Отмечается, что Горица хочет арендовать Бенито на один год с последующим правом выкупа его контракта.

Кроме того, "горичане" готовят трансферы еще двух игроков – Влатко Стояновски и Марко Курика.

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