Бенито в шаге от перехода из Динамо в хорватский клуб
14:27 - Читати українською
Нигерийский вингер Динамо Бенито снова может сменить клубную прописку.
Хорватская Горица настроена подписать легионера киевского клуба на правах аренды, сообщает index.hr.
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По информации источника, хорватский клуб видит в Бенито замену форварду Кристиану Ловричу. Отмечается, что Горица хочет арендовать Бенито на один год с последующим правом выкупа его контракта.
Кроме того, "горичане" готовят трансферы еще двух игроков – Влатко Стояновски и Марко Курика.
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