Бенито сравнил чемпионаты Украины и России, а также назвал сильнейшего между Динамо и Зенитом

Новичок Динамо Бенито сравнил свой новый клуб с питерским Зенитом, а также назвал, где чемпионат сильнее – в России или Украине.

"Думаю, украинские топ-клубы сильнее российских. Я играл против всех этих клубов. Зениту даже забивал в выездном матче. Могу сказать, что Динамо сильнее Зенита.

Бенито назвал главные проблемы с переходом в Динамо

В чем разница между украинским и российским чемпионатами? Если честно, понятно, что российский чемпионат сильнее. Там много клубов одинаково серьезного уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. И они сильнее лучших российских клубов.

Ушел в Динамо, чтобы расти. В Тамбове меня считали молодым игроком, который не мог играть якобы из-за отсутствия опыта. Но футбол – это не только опыт. Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать на полную лучшие качества", – поделился Бенито в интервью Sportarena.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был российский Тамбов.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову