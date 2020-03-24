Бенито дал амбициозное обещание болельщикам Динамо по поводу противостояния с Шахтером

Полузащитник Динамо Бенито поблагодарил фанатов киевского клуба за поддержку и пообещал отблагодарить голом в ворота Шахтера.

"Я благодарен болельщикам Динамо за поддержку, за те сообщения в Instagram, которые они мне писали после подписания контракта. Привык сдерживать обещания, поэтому могу сказать, что буду отдавать всего себя за новую команду.

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Хочу достичь новых целей и вершин с Динамо. Сделаю все ради этого. Также обещаю забить гол Шахтеру. Как его отметить? Побегу праздновать с болельщиками, будем обниматься и радоваться", – поделился Бенито в интервью Sportarena.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был российский Тамбов.

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