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Бенито пропустил спарринги Динамо – известная причина

21:49 - Читати українською
Бенито пропустил спарринги Динамо – известная причина
Бенито / ФК Динамо

Хавбек Динамо Бенито пропустил последние тренировки и спарринги команды.

Бенито не смог принять участие в последних занятиях команды из-за травмы, сообщает Динамомания. У футболиста повреждение, которое пока не позволяет ему вернуться к полноценным тренировкам.

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Правда, о характере травмы Бенито еще не информируется. К слову, игрок присоединился к команде в январе 2020, а до этого играл за российский Тамбов. За Динамо Олабиран Муива успел сыграть лишь один матч в УПЛ.

Отметим, подопечные Луческу провели уже два товарищеских матча – 3:0 против Вереса и 1:2 с Десной. Сейчас Динамо продолжает готовиться к новому сезону.

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