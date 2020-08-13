Бенито пропустил спарринги Динамо – известная причина

Бенито не смог принять участие в последних занятиях команды из-за травмы, сообщает Динамомания. У футболиста повреждение, которое пока не позволяет ему вернуться к полноценным тренировкам.

Миколенко попал в сферу интересов Интера

Правда, о характере травмы Бенито еще не информируется. К слову, игрок присоединился к команде в январе 2020, а до этого играл за российский Тамбов. За Динамо Олабиран Муива успел сыграть лишь один матч в УПЛ.

Отметим, подопечные Луческу провели уже два товарищеских матча – 3:0 против Вереса и 1:2 с Десной. Сейчас Динамо продолжает готовиться к новому сезону.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо