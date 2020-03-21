Бенито продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина

Полузащитник Динамо Бенито не бездействует во время вынужденной паузы в чемпионате Украины.
Зимний новичок Динамо Бенито показал, как поддерживает форму во время карантина. Видео тренировок нигерийца опубликовала Динамомания в своем твиттере.
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Бенито, как и остальные игроки украинских клубов, не будет выступать в официальных матчах минимум до 15 мая. Дата возвращения к командным тренировкам пока неизвестна.
К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был росийский Тамбов.
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