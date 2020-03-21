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Бенито продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина

21 марта 23:16 29 Читати українською
Бенито продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина
Бенито / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Бенито не бездействует во время вынужденной паузы в чемпионате Украины.

Зимний новичок Динамо Бенито показал, как поддерживает форму во время карантина. Видео тренировок нигерийца опубликовала Динамомания в своем твиттере.

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Бенито, как и остальные игроки украинских клубов, не будет выступать в официальных матчах минимум до 15 мая. Дата возвращения к командным тренировкам пока неизвестна.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был росийский Тамбов.

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