Бенито продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина

Полузащитник Динамо Бенито не бездействует во время вынужденной паузы в чемпионате Украины.

Зимний новичок Динамо Бенито показал, как поддерживает форму во время карантина. Видео тренировок нигерийца опубликовала Динамомания в своем твиттере.

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Бенито, как и остальные игроки украинских клубов, не будет выступать в официальных матчах минимум до 15 мая. Дата возвращения к командным тренировкам пока неизвестна.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был росийский Тамбов.

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Легионер "Динамо" Бенито показал, как поддерживает форму в домашних условиях. Часть 1 pic.twitter.com/jlOATU8KIC — Dynamomania.com (@dynamomania_com) March 21, 2020 Легионер "Динамо" Бенито показал, как поддерживает форму в домашних условиях. Часть 2 pic.twitter.com/CwgX5SKbow — Dynamomania.com (@dynamomania_com) March 21, 2020