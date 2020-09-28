"Очень непросто противостоять Шахтеру. И тем не менее, мы хорошо изучили соперника, знали, как они буду действовать против нас. Был сделан акцент на игре в контратаках. Соперник всегда атакует практически всем составом, а это открывает возможность использовать свободные зоны для вбеганий.

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Мне понравилось, как мы слаженно и компактно действовали в обороне. В целом сыграли очень грамотно и ждали свою возможность. Если мы продолжим так же выполнять тренерские установки и показывать такую игру, уверен, Олимпик сможет побороться за высокие места", – приводит слова Бенито официальный сайт Олимпика.

Напомним, 22-летний вингер принадлежит Динамо, а за донецкий клуб выступает на правах аренды.

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