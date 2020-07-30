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Бенито похвастался ярким дриблингом в матче за молодежку Динамо

11:09 - Читати українською
Бенито похвастался ярким дриблингом в матче за молодежку Динамо
Бенито / фото ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Бенито поделился своими успешными действиями в матче против Колоса U-21.

Контрольный матч

Динамо U-21 – Колос U-21 – 3:0

Голы: Бенито, 35, Надольский, 45, 87

Бенито стал одной из самых ярких фигур в матче против Колоса U-21 и похвастался своими успешными действиями в матче в Instagram.

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Среди видео классный гол нигерийца, забитый благодаря его дриблингу и удачному рикошету. Кроме этого, Бенито удавалось обыгрывать по несколько соперников различными финтами и зарабатывать многочисленные штрафные удары.

Напомним, нигериец присоединился к киевскому клубу еще зимой из российского Тамбова, однако так и не дебютировал в составе основной команды.

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