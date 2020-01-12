Бенито отправится на тренировочный сбор Динамо после подписания контракта с клубом, – СМИ

Новичок киевского Динамо все-таки полетит на тренировочный сбор команды в Турции.

21-летний футболист до сих пор ждет получения украинской визы. Как только это произойдет, Бенито прибудет в Киев, пройдет медицинское обследование и официально станет игроком Динамо. Сразу после этого он отправится в Турцию на первый тренировочный сбор киевской команды, информирует dynamo.kiev.ua.

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Напомним, вчера на телеграм-канале журналистов Шаховых, связанныех с киевским клубом, появилась информация, что Бенито будет тренироваться с молодежным составом "бело-синих".

До недавнего времени нигериец защищал цвета российского Тамбова, с которым в начале 2020 года официально разорвал контракт. В его активе 1 гол в 8 матчах в РПЛ.

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