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Бенито назвал лучшего игрока в Украине

13:43 124 Читати українською
Бенито назвал лучшего игрока в Украине
Бенито / фото ФК Динамо Киев

Нигерийский новичок Динамо Бенито оценил уровень новых одноклубников, а также назвал лучшего игрока в чемпионате Украины.

"Периодически играю за Динамо в FIFA. У нас много хороших игроков. Я еще плохо знаю имена, но у нас хорошая защита. В нападении могу отметить Вербича, Де Пену, Франа Соля.

Бенито сравнил чемпионаты Украины и России, а также назвал сильнейшего между Динамо и Зенитом

Еще 15-й номер. Все время вылетает из головы его имя. Цыганков. Считаю, что это лучший футболист Украины", – поделился Бенито в интервью Sportarena. Отметим, что нигериец выступает как раз на позиции Цыганкова.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян. Предыдущим клубом нигерийца был российский Тамбов.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

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