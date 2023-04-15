"Мы встретились с хорошим соперником, который хорошо оборонялся. Было непросто сломать их защиту, хотя нам в конце концов это удалось. Но, к сожалению, перед самым перерывом мы пропустили ненужный гол после ошибки в защите. После этого сопернику было легче строить свою игру от обороны.

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Что касается лично моей игры, я чувствую, что могу давать команде больше. Уверен, что придут голы, ассисты, победы. Надо только сконцентрироваться и упорно работать. Надеюсь, что эта голевая передача – только начало. Конечно, я доволен, что отметился результативным действием, но считаю, что могу приносить гораздо больше пользы.

В этой завершающей части сезона мы должны стараться брать максимум в каждой игре, ведь идет борьба не только за чемпионство, но и за распределение мест в еврокубках.

Межсезонные сборы придали мне уверенности. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня, и уговорил остаться в команде. Считаю, что это было правильное решение для меня. Я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы приносить пользу команде. Контрольные матчи во время сборов помогли нам лучше сыграться, чувствовать друг друга, лично мне лучше понимать то, как мы играем в пас, как действуем в полузащите. Это действительно помогло мне. Теперь надо сфокусироваться на завершающей части сезона", – цитирует Бенито официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Олабиран провел за киевлян 5 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2023 года.

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