Бенитес ждет от Эвертона зимнего усиления – Миколенко может стать первым новичком "ирисок"
Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес подтвердил намерение клуба совершить несколько подписаний в январе.
"Я думаю, что мы идем в правильном направлении. Болельщики могли видеть, что мы искали – интенсивность, целеустремленность, собственный стиль. В прошлом году в команде было около 16 стабильных игроков в течение всего сезона, некоторые из них были подвержены травмам.
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Руководство клуба уже знает, что нужно усилить команду. У нас есть девять игроков, которых мы не очень много используем, потому хотим улучшаться. Вы должны быть уверены, что привели кого-нибудь, кто может помочь уже сейчас", – цитирует Бенитеса Liverpool Echo.
Добавим, что первым зимним новичком Эвертона может стать Виталий Миколенко. "Ириски" уже якобы согласовали переход защитника Динамо за 23 млн евро.