"Все зависит от контекста. Это было сказано давно. Надо биться за свой клуб, и сейчас я именно это и буду делать. Я буду сражаться за Эвертон. Я буду делать все, что в моих силах, в каждом матче. И я очень рад , что клуб становится все больше.

Бенитес официально возглавил Эвертон

Честно говоря, болельщики Эвертона, которые живут недалеко от меня, довольны и поддержали меня. И даже фанаты Ливерпуля поняли, что для меня это был шанс вернуться в АПЛ, если говорить о баннерах, то здесь речь об одном человеке или двух. В таких случаях лучше сосредоточиться на том, что многие желали мне успехов.

Футбол связан с эмоциями, у всех свое мнение. Для меня это вызов, возможность добиться успеха в АПЛ, доказать всем, что мы способны дать бой любому. Я не боюсь, наоборот, я хочу побеждать", – цитирует Бенитеса Sky Sports.

Напомним, Рафаэль Бенитес подписал контракт с Эвертоном на три года.

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