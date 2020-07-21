toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Бенитес ведет переговоры с культовым бразильским клубом

21 июля 13:15 - Читати українською
Бенитес ведет переговоры с культовым бразильским клубом
Рафаэль Бенитес / Фото talkSPORT

Наставник Далянь Ифань Рафаэль Бенитес может в ближайшее время покинуть Поднебесную.

Представители Фламенго контактируют с легендарным тренером относительно возможного сотрудничества, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Жорже Жезуш официально вернулся в тренерское кресло Бенфики

Именно Бенитес является приоритетным кадитатом на пост наставника бразильского клуба после ухода Жорже Жезуша в Бенфику. Сейчас 60-летний специалист возглавляет китайский Далянь Ифань.

Напомним, Бенитес известен в Европе своей работой в Реале, Ливерпуле, Интере, Челси и других грандах. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Фламенго удалось завоевать золотые медали.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід

blog_ava
Донбасс Арена после 6-ти лет оккупации – новые фото пугают
21 июля
28128
Теги
Мир Фламенго Фламенго Далянь Ифан Далянь Ифан Рафаэль Рафаэль Бенитес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
23
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук