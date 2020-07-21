Бенитес ведет переговоры с культовым бразильским клубом

Наставник Далянь Ифань Рафаэль Бенитес может в ближайшее время покинуть Поднебесную.

Представители Фламенго контактируют с легендарным тренером относительно возможного сотрудничества, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

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Именно Бенитес является приоритетным кадитатом на пост наставника бразильского клуба после ухода Жорже Жезуша в Бенфику. Сейчас 60-летний специалист возглавляет китайский Далянь Ифань.

Напомним, Бенитес известен в Европе своей работой в Реале, Ливерпуле, Интере, Челси и других грандах. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Фламенго удалось завоевать золотые медали.

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