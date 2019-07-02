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Бенитес стал главным тренером Далянь Ифан

12:07 9 Читати українською
Бенитес стал главным тренером Далянь Ифан
Рафаэль Бенитес / Фото АР

Рафаэль Бенитес теперь будет покорять чемпионат Китая.

Рафаэль Бенитес официально возглавил Далянь Ифаь, об этом сообщил сам наставник в твиттере.

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"После долгого пути... Мы получаем новый вызов, я счастлив начать новый проект с Далянь Ифан", – написал 59-летний специалист в твиттере.

По информации СМИ, испанец будет получать 12 млн евро в год. Последним местом работы Бенитеса был Ньюкасл, с которым он финишировал на 9-й строчке в прошлом сезоне АПЛ.

После 15-ти туров в текущем розыгрыше чемпионата Китая Далянь Ифан находится на 10-м месте.

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Теги
Мир Ньюкасл Ньюкасл Китай Далянь Ифан Далянь Ифан Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
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