Бенитес раскритиковал руководство Ньюкасла за отсутствие трансферов

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес недоволен трансферной политикой команды.

"У нас и за пределами поля все не очень хорошо. Что именно? Да все.

Я волнуюсь. Переживают и болельщики – а как иначе? Мы все волнуемся.

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Мы не выполняем свою работу хорошо как на поле, так и за его пределами. Это должно стать звоночком для каждого. Наши фанаты очень умные, они знают, что происходит", – цитирует Бенитеса издание The Sun.

Стоит отметить, что в последнем спарринге команда Рафаэля разгромно проиграла португальской Браге (0:4).

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