Английский полузащитник Демарей Грей снова будет выступать в АПЛ.

На прошлой неделе "ириски" объявили о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, которому хватило нескольких дней, чтобы начать активную работу на трансферном рынке.

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Во вторник Эвертон подписал Асмира Бегович и Андроса Таунсенда, а сегодня презентовал уже третьего новичка. Им стал Демарей Грей, который только зимой перебрался в немецкий Байер. Контракт подписан на три года.

Таким образом в Бундеслиге Грей продержался всего полгода, а теперь снова будет выступать в АПЛ, где провел более 100 матчей в составе Лестера.

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