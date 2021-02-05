Бывший главный тренер Ливерпуля, лондонского Челси, мадридского Реала и ряда других клубов Рафаэль Бенитес отказался от предложения марсельского Олимпика.

Опытный специалист не проявил энтузиазма к работе с провансальцами, утверждает Marca.

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В сотрудничестве с Бенитесом был заинтересован спортивный директор Марселя Пабло Лонгория. 60-летний тренер, однако, отказал кризисному гранду, поскольку ждет возможности снова поработать в АПЛ. Итальянская пресса ранее отправляла Бенитеса в Наполи, но сам испанец готов во второй раз возглавить Ньюкасл после смены собственника.

После неудачи с Бенитесом руководство Марселя, очевидно, сосредоточится на кандидатуре Хорхе Сампаоли. Аргентинец ныне работает с бразильским Атлетико Минейро. Правда, в его контракте с "петушками" предусмотрена сумма отступных – 800 тысяч евро.

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