Бенитес останется в Ньюкасле только в случае получения денег на трансферы

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес озвучил условия продления контракта с клубом.

Рафаэль Бенитес хочет получить средства на новых игроков, сообщает The Telegraph.

Владелец "сорок" Майк Эшли не спешит вкладывать в трансферную политику клуба большие деньги, чем недоволен испанский специалист. Бенитес сообщил, что не продлит контракт с клубом после текущего сезона, если не получит средств на трансферы.

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Нынешним летом Ньюкасл подписал семь футболистов, однако двое из них были арендованы. Английский клуб подходит к концу трансферного окна c прибылью от продажи игроков в 20 млн фунтов.

По мнению Бенитеса, "сороки" должны приобрести новых игроков на старте сезона, а не в середине, чтобы выполнять какие-то задания.

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