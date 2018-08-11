Бенитес: Ньюкасл заслужил как минимум ничью

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от матча против Тоттенхэма (1:2).

"Мы заслужили как минимум ничью. Мы бились до конца, и у нас были моменты во втором тайме. Вы могли почувствовать, что фанаты верили в нас.

Было приятно наблюдать, как команда борется.

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы допустили некоторые ошибки, и должны отдать должное другой команде. Мы никогда не сдавались", – цитирует Бенитеса издание Sky Sports.

Следующий матч в рамках чемпионата Англии команда Рафы проведет на выезде против новичка АПЛ Кардиффа 18 августа.

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