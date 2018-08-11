toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Бенитес: Ньюкасл заслужил как минимум ничью

18:28 13 Читати українською
Бенитес: Ньюкасл заслужил как минимум ничью
Рафаэль Бенитес / Фото из соцсетей

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от матча против Тоттенхэма (1:2).

"Мы заслужили как минимум ничью. Мы бились до конца, и у нас были моменты во втором тайме. Вы могли почувствовать, что фанаты верили в нас.

Было приятно наблюдать, как команда борется.

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы допустили некоторые ошибки, и должны отдать должное другой команде. Мы никогда не сдавались", – цитирует Бенитеса издание Sky Sports.

Следующий матч в рамках чемпионата Англии команда Рафы проведет на выезде против новичка АПЛ Кардиффа 18 августа.

Топ-9 неочевидных прогнозов на новый сезон АПЛ

Англия1 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайне)

Ньюкасл - Тоттенхэм: Суббота 11 августа 2018

Ньюкасл
Матч окончен
1 : 2
Тоттенхэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Ньюкасл Ньюкасл Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Ньюкасл - Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Шахтер
19:30
Ворскла
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук