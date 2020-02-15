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Бенитес находится на карантине из-за эпидемии коронавируса

14:12 37 Читати українською
Бенитес находится на карантине из-за эпидемии коронавируса
Рафаэль Бенитес / Reuters

Наставник Далянь Ифань Рафаэль Бенитес рассказал, как его команда переживает эпидемию коронавируса, которая разгорелась в Китае.

"Я никогда не испытывал ничего подобного. Обычно ты знаешь, когда начнешь сезон, где и когда будешь играть, но здесь мы просто ждем. Мы понимаем логику решений после новостей о вирусе. У нас нормальная предсезонная подготовка, но при странных обстоятельствах.

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Температуру игроков измеряют дважды в день. Мы останемся в гостинице и на тренировочных площадках в две недели, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Команда в порядке, но мы приняли меры предосторожности", – цитирует слова Бенитеса Mundo Deportivo.

Отметим, что старт китайского футбольного чемпионата был отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса в Китае.

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Мир Рафаэль Бенитес Китай Далянь Ифан Далянь Ифан Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
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