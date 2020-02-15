Бенитес находится на карантине из-за эпидемии коронавируса

Наставник Далянь Ифань Рафаэль Бенитес рассказал, как его команда переживает эпидемию коронавируса, которая разгорелась в Китае.

"Я никогда не испытывал ничего подобного. Обычно ты знаешь, когда начнешь сезон, где и когда будешь играть, но здесь мы просто ждем. Мы понимаем логику решений после новостей о вирусе. У нас нормальная предсезонная подготовка, но при странных обстоятельствах.

Алли подорвал соцсети расистской шуткой в адрес азиатов

Температуру игроков измеряют дважды в день. Мы останемся в гостинице и на тренировочных площадках в две недели, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Команда в порядке, но мы приняли меры предосторожности", – цитирует слова Бенитеса Mundo Deportivo.

Отметим, что старт китайского футбольного чемпионата был отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса в Китае.

"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"