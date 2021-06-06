Испанец ведет переговоры с президентом Фенербахче Али Кочем по поводу работы в стамбульском клубе, сообщает AS.

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Отмечается, что Бенитес прибудет в Стамбул 16 июня для более детальных переговоров. Ранее сообщалось, что турецкий клуб рассматривает варианты с Йоахимом Лёвом, который останется без работы после Евро-2020, и Сергеем Ребровым.

Последним клубом Бенитеса стал китайский Далянь Ифань, из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса. Заметим, "желтые канарейки" завершили чемпионат Турции 2020/21 на 3 строчке, уступив триумфатору Бешикташу на 2 зачетных балла.

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