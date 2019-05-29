Бенитес и Блан – среди претендентов на пост тренера Ромы

Римский клуб продолжает искать наставника для сезона 2019/20.

У Ромы уже есть несколько интересных вариантов, информирует Gazzetta dello Sport.

Гасперини продлит контракт с Аталантой

Руководство "волков" рассматривает как итальянских специалистов, так и зарубежных. В шорт-листе клуба Марко Джампаоло (Сампдория), Роберто де Зерби (Сассуоло), Рафаэль Бенитес (Ньюкасл) и Лоран Блан, последней командой которого в 2016 году был ПСЖ. "Джалоросси" хотели пригласить Джан Пьеро Гасперини, который возглавляет Аталанту, но он принял решение продлить контракт с бергамасками.

Бывший тренер Клаудио Раньери покинул Рому после завершения сезона.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти