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Бенитес и Блан – среди претендентов на пост тренера Ромы

14:12 26 Читати українською
Бенитес и Блан – среди претендентов на пост тренера Ромы
Рафаэль Бенитес / Reuters

Римский клуб продолжает искать наставника для сезона 2019/20.

У Ромы уже есть несколько интересных вариантов, информирует Gazzetta dello Sport.

Гасперини продлит контракт с Аталантой

Руководство "волков" рассматривает как итальянских специалистов, так и зарубежных. В шорт-листе клуба Марко Джампаоло (Сампдория), Роберто де Зерби (Сассуоло), Рафаэль Бенитес (Ньюкасл) и Лоран Блан, последней командой которого в 2016 году был ПСЖ. "Джалоросси" хотели пригласить Джан Пьеро Гасперини, который возглавляет Аталанту, но он принял решение продлить контракт с бергамасками.

Бывший тренер Клаудио Раньери покинул Рому после завершения сезона.

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Италия Рома Рома Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Лоран Блан Лоран Блан Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
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