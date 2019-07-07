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Бенитес хочет забрать своего бывшего подопечного в китайский клуб

18:42 71 Читати українською
Бенитес хочет забрать своего бывшего подопечного в китайский клуб
Бенитес и Рондон / Reuters

Рафаэль Бенитес, который недавно возглавил Далянь Ифан, хочет осуществить громкий трансфер.

Испанца интересует форвард Ньюкасла Хосе Рондон, сообщает Sky Sports.

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Венесуэлец принадлежит Вест Бромвичу, однако в его контракте с "дроздами" есть пункт о выкупе за 16 миллионов фунтов. Бенитес прекрасно знает Рондона по сотрудничеству в Ньюкасле, поэтому хочет забрать его для своей новой команды – китайского Далянь Ифан.

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В прошлом сезоне габаритный форвард провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.

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Трансферы Мир Англия Далянь Ифан Далянь Ифан Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Хосе Рондон Хосе Рондон Ньюкасл Ньюкасл Вест Бромвич Вест Бромвич
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