"Конечно, я буду говорить с ним, как и со всеми игроками. Он молодой человек, но психологически сильный и упорно работает.

Трубин прокомментировал дебют за Бенфику в Лиге чемпионов: "Не тот результат и не тот перформанс"

Трубину нужно время, чтобы стать своим. Все еще в зачаточном состоянии. Бенфика знает, почему она его купила.

Я доверяю и верю в Трубина! Если он и допустил ошибку, то не первую. Он – вратарь национальной сборной, талантливый и Бенфика его почему-то подписала. Этот эпизод не может изменить его будущее в португальском клубе. Пусть ему везет. У него сильная личность, и я убежден, что он очень поможет Бенфике.

А насчет возвращения Анатолия в основу сборной Украины ... У нас есть много игроков, которые проводят недостаточного времени в своих клубах, например Мудрик", – сказал Ребров в комментарии A Bola.

Напомним, после перехода в Бенфику Трубин уступил место в рамке ворот сборной Украины Георгию Бущану (в матчах с Англией и Италией), хотя в июне сыграл во всех трех встречах "сине-желтых". 16 сентября Анатолий дебютировал за Бенфику в чемпионате Португалии, а 20 сентября – в Лиге чемпионов.

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