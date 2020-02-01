Бенфика одержала тяжелую победу в матче против Белененсеша – будущий соперник Шахтера сохраняет отрыв от Порту

В домашнем матче 19 тура чемпионата Португалии Бенфика не без проблем обыграла Белененсеш в дерби Лиссабона.

Чемпионат Португалии, 19 тур

Бенфика – Белененсеш – 3:2

Голы: Карлос Винисиус, 31 Таарабт, 38, Чикиньо, 78 – Феррейра, 70, автогол, Лика, 87, пен.

Пятов назвал единственное преимущество Бенфики над Шахтером

Гости Да Луж достаточно уверенно сдерживали натиск команды Бруно Лаге в первые 30 минут матча. Белененсеш даже сподобился на несколько опасных контратак и серьезно побеспокоил Влаходимоса ударом со штрафного. Но хозяева в конце первой половины игры получили комфортное преимущество в счете. На 31 минуте Таарабт накрутил нескольких соперников в середине поля, отдал налево на Серви, тот навесил в штрафную, где бразильский нападающий Карлос Винисиус со второй попытки открыл счет. Для 24-летнего форварда этот гол стал уже 12-м в текущем чемпионате Португалии. Он вместе с Пицци возглавляет список бомбардиров лиги. На 38 минуте Таарабт после подачи с углового мощным ударом с близкого расстояния забил свой первый гол в сезоне.

Таарабт: Будем напряженно работать, чтобы победить Шахтер

После перерыва Бенфика контролировала ход поединка, но на 70 минуте Феррейра срезал мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга. Подопечные Лаге на 78 минуте снова увеличили свой гандикап до двух голов – Чикиньо отличился после паса Винисиуса. Но в концовке матча Бенфика таки заставила своих болельщиков понервничать – Рафа Силва сфолил в своей штрафной, а Лика переиграл Влаходимоса ударом с 11 метров.

Бенфика таки смогла удержать победу и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Лиссабонцы опережают Порту на 10 очков. Правда, "драконы" сегодня сыграют свой матч 19 тура против Витории Сетубал.

Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького