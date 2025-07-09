Бенфика завершает трансфер защитника Реала – Трубин в ожидании топ-усиления
9 июля 12:52 - Читати українською
Защитник Реала Рафаэль Обрадор может сменить клубную прописку.
21-летний левый защитник покидает Реал и присоединяется к Бенфике, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации источника, трансфер Рафаэля Обрадора уже согласован, и португальский клуб подпишет испанца на постоянной основе. Соглашение было достигнуто параллельно с переговорами между сторонами по Альваро Каррерасу, который также может сменить команду. Ожидается, что его переход будет завершен после завершения Клубного чемпионата мира.
Добавим, что обрадор прошлого сезона выступал за Депортиво на правах аренды, где сыграл 34 матча и отметился одной результативной передачей.
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