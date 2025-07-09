21-летний левый защитник покидает Реал и присоединяется к Бенфике, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Трубин среди лидеров – источник раскрыл зарплаты игроков Бенфики

По информации источника, трансфер Рафаэля Обрадора уже согласован, и португальский клуб подпишет испанца на постоянной основе. Соглашение было достигнуто параллельно с переговорами между сторонами по Альваро Каррерасу, который также может сменить команду. Ожидается, что его переход будет завершен после завершения Клубного чемпионата мира.

Добавим, что обрадор прошлого сезона выступал за Депортиво на правах аренды, где сыграл 34 матча и отметился одной результативной передачей.

Rafael Obrador will sign in as new Benfica player from Real Madrid in the next days, as exclusively revealed.



It’s all agreed also on player side… here we go, confirmed.



Álvaro Carreras will join Real Madrid right after the FIFA Club World Cup. ? pic.twitter.com/6EKsbGqDsm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матча 1/2 финала Клубного ЧМ-2025