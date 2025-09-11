В медиа уже появилась информация о возможной новой клаусуле Судакова в португальской Бенфике.

Клаусула в новом контракте Георгия Судакова составляет 100 млн евро, сообщает журнаилст Игорь Бурбас.

Для сравнения, в предыдущей сделке Судакова с Шахтером эта цифра была в полтора раза больше, то есть 150 миллионов.

Также соглашение предусматривает 25% процентов от следующей продажи игрока. Шахтер рассчитывает получить в целом 40-45 млн евро от этого трансфера в перспективе.

Напомним, полузащитник Шахтера Георгий Судаков перешел в Бенфику в аренду за 6,75 миллиона евро с обязательным пунктом выкупа контракта за 20 миллионов и 250 тысяч.

