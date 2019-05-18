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Бенфика выиграла чемпионат Португалии в 37-й раз

18 мая 23:13 82 Читати українською
Бенфика выиграла чемпионат Португалии в 37-й раз
Бенфика празднует тридцать седьмой чемпионство Португалии / Твиттер ФК Бенфика

Бенфика разгромила в заключительном туре Санта Клару (4:1) и выиграла 37-ое чемпионство Португалии.

Бенфика в заключительном туре разгромила Санта Клару и оформила чемпионство Португалии. Эта победа в национальном первенстве стала для "орлов" 37-й в истории (рекорд турнира) и пятой за последние шесть сезонов.

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Для главного тренера Бенфики Бруну Лаже этот чемпионский титул стал первым в карьере. Он принял команду по ходу сезона, сменив в январе Руя Виторию.

Добавим, что Бенфика в следующем сезоне выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, а Порту, который занял второе место, начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.

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