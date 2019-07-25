Бенфика вырвала победу у Фиорентины на последних минутах

Фиорентина уступила Бенфике в рамках Международного кубка чемпионов.
Международный кубок чемпионов
Фиорентина – Бенфика – 1:2
Голы: Влахович, 29 – Сеферович, 9, Кайо, 90+3
Бавария – Милан: активный прессинг Мюнхена, Ковач доволен экспериментами, досадная травма лучшего из "россонери"
Игроки Бенфики сразу бросились в бой, за что и были вознаграждены уже на 9-й минуте благодаря точному удару Сеферовича. "Фиалки" не собирались сдаваться и еще до перерыва сумели выровнять положение.
Во втором тайме команды демонстрировали аккуратную игру, однако, перед свистком о завершении основного времени защитные редуты Фиорентины лопнули и португальцам удалось одержать победу. Голом отметился новичок команды Кайо.
Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти