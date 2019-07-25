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Бенфика вырвала победу у Фиорентины на последних минутах

08:37 48 Читати українською
Бенфика вырвала победу у Фиорентины на последних минутах
Фіорентина – Бенфика / Фото ФК Бенфика

Фиорентина уступила Бенфике в рамках Международного кубка чемпионов.

Товарищеские матчи
Фиорентина
1
1 : 2
2
Бенфика
03:00 25:07:2019
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Фиорентина – Бенфика – 1:2

Голы: Влахович, 29 – Сеферович, 9, Кайо, 90+3

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Игроки Бенфики сразу бросились в бой, за что и были вознаграждены уже на 9-й минуте благодаря точному удару Сеферовича. "Фиалки" не собирались сдаваться и еще до перерыва сумели выровнять положение.

Во втором тайме команды демонстрировали аккуратную игру, однако, перед свистком о завершении основного времени защитные редуты Фиорентины лопнули и португальцам удалось одержать победу. Голом отметился новичок команды Кайо.

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Международный кубок чемпионов Товарищеские матчи Фиорентина Фиорентина Бенфика Бенфика Фиорентина - Бенфика
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