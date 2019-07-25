Бенфика вырвала победу у Фиорентины на последних минутах

Фиорентина уступила Бенфике в рамках Международного кубка чемпионов.

Международный кубок чемпионов

Фиорентина – Бенфика – 1:2

Голы: Влахович, 29 – Сеферович, 9, Кайо, 90+3

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Игроки Бенфики сразу бросились в бой, за что и были вознаграждены уже на 9-й минуте благодаря точному удару Сеферовича. "Фиалки" не собирались сдаваться и еще до перерыва сумели выровнять положение.

Во втором тайме команды демонстрировали аккуратную игру, однако, перед свистком о завершении основного времени защитные редуты Фиорентины лопнули и португальцам удалось одержать победу. Голом отметился новичок команды Кайо.

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