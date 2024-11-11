Чемпионат Португалии 2024/25, 11-й тур

Бенфика – Порту – 4:1

Голы: Каррерас, 30, Ди Мария, 56, 82, (пен.), Павлидис, 61 – Омородион, 44

Бенфика и Порту сошлись в одном из самых принципиальных дерби Португалии. Анатолий Трубин уже привычно вышел в стартовом составе "орлов". Бенфика вышла на игру более заряженной, домашние трибуны этому способствовали. Хотя первый острый момент создал именно Порту. Это Галену сместился с левого фланга и пробил – мяч просвистел над перекладиной.

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"Орлы" ответили двумя попытками Ди Марии: сначала Диогу Кошта легко забрал мяч в руки, а позже аргентинец пробил чуть мимо ворот из пределов штрафной. Спасал свою команду и Трубин, который головой остановил попытку Омородиона перебросить, хотя нападающий сборной Испании находился в офсайде. На 20-й минуте случился первый гол, однако и он был незасчитан – Павлидис элегантно перебросил Кошту, но сделал это после свистка. Удар Ди Марии со штрафного получился опасным, но Кошта справился.

А на 30-й минуте Бенфика повела в счете. Араужо на подступах к штрафной заметил подключение Каррераса слева и отдал классную верховую передачу, а испанец качнул защитника и пробил в дальний угол – 1:0! Лиссабонцы могли удвоить преимущество: Ди Мария классно забросил на Павлидиса, который убегал от защитника и пробил в дальний угол, но стойка спасла Порту. Под конец тайма "драконы" ответили результативно: Моура прострелил с левого фланга, Отаменди пытался сыграть на перехвате, но не дотянулся, а Омородион расстрелял ворота Трубина. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

️GOAL | Benfica 1-0 FC Porto | Álvaro Carreraspic.twitter.com/4zG2R505kH — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

️GOAL | Benfica 1-1 FC Porto | Samu Omorodionpic.twitter.com/2ztdhfmfTW — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

Второй тайм получился ударным для Бенфики. Быстрая контратака "орлов", Аурснес вовремя отдал на Ди Марию, который легко переиграл Диогу Кошту, забив в дальний угол. Еще через 5 минут Бенфика забила в третий раз. Это Ба подключился к атаке и прострелил, а Павлидис в борьбе с защитником все же затолкал мяч в ворота. Гол позже переписали на автогол Неуэна Переса.

Di Maria has given the lead again!pic.twitter.com/rs8D3redev — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

После этого "орлы" немного подсушили игру – моментов у ворот Трубина не возникало. А вот у ворот Диогу Кошту оставалось опасно. Варела пытался перехватить верховой пас на Отаменди, однако зацепил ему ногой в голову. Ди Мария взялся исполнить пенальти и хладнокровно его реализовал – 4:1! Этот счет продержался до конца игры, что позволило Бенфике набрать 25 очков и приблизиться к Порту, который с 27 пунктами остался вторым.

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