Чемпионат Португалии, 28-й тур

Порту – Бенфика – 1:4

Голы: Омородион, 82 – Павлидис, 1, 42, 69, Отаменди, 90+5

Хет-трик Павлидиса принёс Бенфике гостевую победу над Порту. Первый свой гол греческий форвард забил уже на 40-й секунде – он был засчитан после тщательной проверки VAR. Однако бригада арбитров так и не обнаружила у Павлидиса офсайд после диагонали Актюркоглу – форвард находился в правильной позиции на целых 56 сантиметров.

Защитники Бенфики дважды подставили Трубина в матче с аутсайдером чемпионата Португалии

Так тон вечеру был задан. Порту владел мячом в два раза больше Бенфики (68%-32%), но к перерыву проигрывал со счётом 0:2. В то время, как три удара игроков "орлов" из восьми попали в створ ворот (при двух попаданиях в штангу), футболисты "драконов" не могли навести точность – ноль ударов в створ из пяти попыток. Трубин был без работы. К слову, второй свой гол Павлидис забил после корявого ассиста Флорентино. Можно сказать, что это был сольный забитый мяч: грек обработал мяч, убрал на финте защитника и нанёс точный удар.

Свой третий гол в этой встрече Эвангелос забил уже после перерыва. На сей раз ему ассистировал Анхель Ди Мария. Аргентинец сделал всё настолько мастерски, что Павлидису оставалось всего лишь подставить голову под летящий мяч. Этот гол заставил многих болельщиков Порту покинуть Драгау, и они уже не увидели гол в исполнении своей любимой команды.

Он произошёл на 82-й минуте. Анатолий Трубин блестяще отразил мяч после удара Виейра, но снаряд отскочил к Омородиону, который сократил отставание. На большее Порту не хватило.

Таким образом, Бенфика набрала 68 очков и опередила Спортинг (65) на вершине – "львы" свой матч против Браги проведут завтра. Порту же с 56 баллами остался третьим.